Gorzów. Deszcz na przebudowie ul. Jancarza i Składowej niestraszny, ale jednak spowalnia prace

Choć pogoda w ostatnich tygodniach nie rozpieszcza, a deszcz co i rusz siąpi lub nawet leje się mocno z nieba, na przebudowie ulic w okolicy dworca PKP ferii nie ma. Gdy na placu budowy byliśmy w środowe przedpołudnie, robotnicy pracowali w trzech różnych miejscach.

Deszcz zmienia harmonogram

- Wykonawca informuje, że niebawem zacznie przyłączać do wodociągu pobliskie budynki. Wykona też przyłącze pod toaletę publiczną, która ma powstać w pobliżu węzła przesiadkowego. Zerka przy tym na pogodę. Ciągłe deszcze powodują bowiem, że musiał wstrzymać prace nad zagęszczaniem ziemi pod przyszłą podbudowę jezdni. W związku z wodą stojącą w ziemi od początku lutego prace związane z jezdnią wykonuje w ograniczonym zakresie – mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta.

Czy oznacza to, że zakończenie prac może się opóźnić? Niewykluczone. Nawet gdyby w tej chwili miała przyjść pora sucha, to i tak trzeba byłoby jeszcze trochę odczekać na odparowanie wody z ziemi pod przyszłe jezdnie. Na razie wciąż obowiązującym terminem oddania inwestycji to 21 czerwca tego roku. Przypomnijmy, że za prace odpowiada krakowska firma ZUE. Za przebudowę ulic: Dworcowej (została zrobiona w zeszłym roku) oraz Składowej i Jancarza dostanie łącznie 23,3 mln zł. Czas zakończenia prac nie jest bez znaczenia, bo po tej inwestycji ma rozpocząć się przebudowa ostatniego odcinka ul. Spichrzowej.