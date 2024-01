Gorzów i sąsiedzi sięgają po miliony euro. Na jakie inwestycje je wydają?

Rozwój ścieżek rowerowych, przeciwdziałanie zmian klimatów. Tym chce się zająć Gorzów wraz z sąsiadami w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Będą mieć na to 38 mln euro.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to inwestycje, które zachęcają sąsiadujące ze sobą samorządy do wspólnego realizowana pomysłów na swoim terenie. Ten teren nazywa się miejskim obszarem funkcjonalnym. Są w nim gminy, które wzajemnie na siebie oddziałują, choćby w zakresie edukacji czy gospodarki.

W Lubuskiem są cztery takie MOF-y. A do „gorzowskiego MOFu” oprócz Gorzowa należą także: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok, Strzelce Krajeńskie, Skwierzyna, Witnica i Kostrzyn nad Odrą. To mieszkańcy tych gmin jeżdżą do Gorzowa do pracy czy szkoły i są z nim najbardziej związani. W Lubuskiem takie MOF-y są cztery. Oprócz gorzowskiego są też: Zielona Góra – Nowa Sól, Międzyrzecz – Świebodzin i Żary – Żagań. Jest też dziesięć partnerstw samorządowych.

38 mln euro dla Gorzowa i sąsiadów

Na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Gorzów z dziewięcioma gminami może wziąć z pieniędzy unijnych dokładnie 37 934 917 euro, co według aktualnego kursu tej waluty daje około 166,5 mln zł. I Gorzów wraz z sąsiadami szykuje się już do pozyskania tych pieniędzy. Podobnie jak w innych częściach regionu to 185 euro na mieszkańca.

- Jesteśmy dobrze przygotowani do wdrażania środków z nowej perspektywy unijnej – mówi prezydent Jacek Wójcicki. - Jestem przekonany, że otwartość zarządu województwa lubuskiego i bardzo dobra współpraca między samorządami dadzą gwarancję, że środki te zostaną dobrze wykorzystane i przyczynią się do rozwoju naszego regionu, podniesienia atrakcyjności i poprawy warunków życia naszych mieszkańców – dodaje prezydent Gorzowa.

Miliony pójdą w "zielone"

Gorzowski MOF jest pierwszym obszarem funkcjonalnym w Lubuskiem, który złożył już Strategię ZIT do oceny przez urząd marszałkowski oraz ministerstwo funduszy i polityki regionalnej. Jest ona niezbędna do tego, by ubiegać się o unijne pieniądze.

W poprzedniej perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach ZIT-ów Gorzów z czterema gminami: Bogdańcem, Deszcznem, Kłodawą i Santokiem miał do dyspozycji prawie 50 mln euro. Z tej puli pozyskano dofinansowanie m.in. na przebudowę ul. Kostrzyńskiej, zamianę byłego szpitala miejskiego w Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu czy budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Kłodawki. A jakie inwestycje gminy chciałyby zrealizować za pieniądze z perspektywy 2021-2027?

W Strategii ZIT, która poszła do oceny, sporo jest inwestycji „zielonych”. Oto przykłady.

Jeśli chodzi o inwestycje bezpośrednio związane z przyrodą, to są to: parki kieszonkowe w Gorzowie, skwer w Kłodawie czy ekologiczny skwer nad jeziorem Dolnym w Strzelcach Krajeńskich. W planach jest też modernizacja parku Czechówek w Gorzowie czy rewitalizacja Parku Drogowskazów i Słupów Milowych Cywilizacji w Witnicy.

Zbudowanych ma być też wiele ścieżek rowerowych. Będzie to kolejny odcinek ścieżki wzdłuż Kłodawki w Gorzowie, ścieżka Skwierzyna – Murzynowo – Gościnowo czy ścieżka na odcinku Strzelce Krajeńskie – Brzoza. Poza tym gminy chcą postawić na odnawialne źródła energii. Tak będzie w Gorzowie, Deszcznie i Kłodawie. By dostać dofinansowanie na poszczególne inwestycje, gminy muszą mieć gotową dokumentację z nią związaną. W Gorzowie do wielu inwestycji już ją przygotowują.

W całej perspektywie do 2027 Lubuskie będzie miało do dyspozycji 915 mln euro unijnych pieniędzy. Na inwestycje terytorialne dla czterech MOF-ów i dziesięciu partnerstw będzie to 185,5 mln euro. Czytaj również: Gorzów przyjął budżet. Może być najwyższy od lat. Na co pójdą pieniądze?

