Gorzów. Wymienią lampy wzdłuż całej ulicy Słowiańskiej

Pięć chętnych do prac

Chęć do wymiany oświetlenia zgłosiło pięć firm. Najniższą ofertę w zakończonym właśnie przetargu dała firma Janaszek Electric. Za wymianę 178 lamp wzdłuż ulicy, a także siedmiu lamp w parku Słowiańskim (one też były częścią postępowania przetargowego) chce prawie 388,8 tys. zł. Była to jedyna oferta, która mieściła się w budżecie założonym na tę inwestycję.

Czas na wymianę lamp to dwa miesiące od podpisania umowy. Oznacza to, że jeśli za kilka tygodni zostanie podpisana umowa, to do wymiany lamp dojdzie wiosną.