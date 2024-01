Naprawiają jezdnię przed urzędem miasta w Gorzowie. Kiedy będzie gotowa?

Dlaczego dochodzi do naprawy ulicy Sikorskiego, skoro była ona przebudowywana od lutego 2018 do września 2020? W trakcie przebudowy na odcinku od katedry do skrzyżowania z ul. Dzieci Wrzesińskich i ul. Herberta zamiast asfaltu położono płyty, a na odcinku od ul. Pionierów do magistratu pozostawiono ruch samochodów w obie strony. Prace brukarskie na skrzyżowaniu z ul. Wełniany Rynek i Pionierów odbywały się tu pod koniec 2019 i na początku 2020. I już na przełomie 2021/2022 ułożone tutaj płyty zaczęły „klawiszować”, czyli ruszać się pod ciężarem samochodów, a w efekcie łamać i kruszyć.