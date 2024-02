Gorzowscy policjanci na tropie narkotyków. Zatrzymali mężczyznę, który miał łącznie 30 kg niedozwolonych środków

Nie zatrzymał się do kontroli, zaczął uciekać

Narkotyki w bagażniku skody

W bagażniku samochodu policjanci znaleźli blisko 7 kg marihuany. To dało podstawy do dalszych czynności w tej sprawie. W jednym z pomieszczeń wynajmowanych przez 28-latka na terenie Strzelec Krajeńskich, policjanci znaleźli kolejne, znaczne ilości narkotyków. To niemal 20 kg marihuany, 1,4 kg mefedronu oraz 2,6 kg metamfetaminy. Łącznie policjanci zabezpieczyli do sprawy ponad 30 kg narkotyków o czarnorynkowej wartości 2 milionów złotych.