Gorzowscy siatkarze i zielonogórscy koszykarze w drugoligowych play offach!

SIATKÓWKA

Tylko Stilon awansował do II-ligowych play offów

Zespoły męskiej II ligi rozegrały ostatnią w zasadniczym sezonie, 20. kolejkę spotkań. W I grupie o awans do play offów skutecznie walczyła do końca Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów, która wygrała 3:0 z liderującymi CUK Aniołami Toruń. I właśnie z tą drużyną zmierzy się do trzech zwycięstw o awans do kwalifikacyjnego turnieju do I ligi (terminy: 6 i 7 kwietnia w Toruniu, 13 i 14 kwietnia w Gorzowie, 17 kwietnia ponownie w Toruniu). W innym meczu tej grupy LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz przegrał u siebie z Treflem II Gdańsk także 0:3. W końcowej tabeli Stilon uplasował się na 4. miejscu – 41 pkt. (sety 48:34), zaś Orzeł na ostatnim, 12. – 7 pkt. (17:62) i spadł do III ligi. Wyniki Lubuszan w III grupie: BS Żagań WKS Sobieski Żagań – IM Rekord Volley Jelcz-Laskowice 1:3, Chełmiec Wałbrzych – MLKS Iwaniccy Gubin 3:0. Żaganianie zakończyli rozgrywki na 6. pozycji – 31 pkt. (43:47), natomiast gubinianie na 8. – 28 pkt. (36:47).