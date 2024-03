Szczypiorniści Stali Gorzów nie pojechali do Żukowa w roli faworytów. A mimo to pokonali rywali z Pomorza!

KPR AUTOINWEST ŻUKOWO – BUDIMEX STAL GORZÓW WLKP. 30:30 (15:17), w rzutach karnych 2:4

Statystyka przemawiała za gospodarzami

Żukowianie prowadzili tylko na początku

Obawiali się drugiej połowy

Sympatycy Stali obawiali się przebiegu drugiej części spotkania. Doświadczenie z bieżących rozgrywek uczyło bowiem, iż żółto-niebiescy są w stanie stracić w tym okresie o wiele wyższą przewagę. Tym razem było inaczej. Choć napędzani przez bardzo skutecznego Artura Sadowskiego gospodarze rzeczywiście rzucili się do odrabiania strat, a gościom nie udało się uniknąć kilku błędów w rozgrywaniu akcji, to inicjatywa bardzo długo należała do gorzowian. Ciągle prowadzili różnicą od jednego do czterech goli i jeszcze w 57 min mieli dwie bramki przewagi (29:27). W tym momencie odżyły jednak stare demony. Trafienia Szymona Gajdzińskiego, Dorsza (do pustej bramki) i Krzysztofa Jagielskiego sprawiły, że 72 sekundy przed końcem pojedynku to KPR Autoinwest wygrywał 30:29!