Gorzowscy szczypiorniści nie sprawili sensacji w Pucharze Polski. Ale plamy też nie dali

BUDIMEX STAL GORZÓW WLKP. – KGHM CHROBRY GŁOGÓW 24:28 (8:14)

Zespoły z różnych bajek

Drużyny z dwóch różnych półek – Ligi Centralnej i Orlen Superligi – nie przystąpiły do środowego meczu w optymalnych składach. W ekipie gospodarzy zabrakło chorego bramkarza Cezarego Marciniaka i odpoczywającego Wojciecha Gumińskiego , zaś goście zagrali bez swego najskuteczniejszego skrzydłowego Jędrzeja Zieniewicza (kontuzja). Wystąpił za to rozgrywający Chrobrego Paweł Paterek , coraz odważniej walczący o rolę dyrygenta narodowej reprezentacji.

Początek jak marzenie

Czwarta ekipa Orlen Superligi szybko odkryła jednak, na czym polega jej problem. Obrońcy wyszli wyżej do rzucających z dystansu rywali, bramkarz Anton Dereviankin „zamurował klatę” i okres od 13 do 30 min głogowianie wygrali aż 10:3. Na okazały dorobek bramkowy przyjezdnych zapracowali przede wszystkim leworęczny rozgrywający Rafał Jamioł , niezwykle aktywny na prawym skrzydle Tomasz Kosznik oraz trudny do zatrzymania na szóstym metrze obrotowy Bartosz Skiba .

Do końca gonili rywali

Po zmianie stron boiska Paterek usiadł na ławce, więc ofensywne akcje głogowian nie miały już tej dynamiki, co przed przerwą. Zdecydowanie lepiej – i w obronie, i w ataku – zagrali też żółto-niebiescy. Efekt był taki, że aż do 60 min prowadzenie gości wahało się od pięciu do siedmiu bramek. Ani jednego gola więcej, ani jednego gola mniej. A to oznaczało, że drugie 30 minut spotkania miało bardzo wyrównany przebieg.