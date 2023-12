Ile pieniędzy chcą kluby sportowe od miasta? W Gorzowie to prawie 8,5 mln zł

Temat pieniędzy przeznaczanych na sport zawodowy co roku wzbudza spore zainteresowanie mieszkańców. Gorzów sportem bowiem stoi, a o miejską dotację ubiega się rokrocznie kilkanaście klubów. Ile pieniędzy chcą dostać kluby w przyszłym roku?

Żużlowa Stal Gorzów wpisała we wniosku 1,528 mln zł. To pieniądze, które zamierza przeznaczyć na start zawodników w drużynowych mistrzostwach Polski.

Kangoo Basket chce niewiele, AZS AWF… 100 proc.

Większość klubów sportowych chce od miasta zaledwie część pieniędzy, którą potrzebuje na treningi czy start w rozgrywkach. Imponować może zwłaszcza koszykarski Kangoo Basket. We wniosku jego działacze wpisali 228,5 tys. zł, co stanowi 41,5 proc. pieniędzy, których potrzebują na start drużyny w II lidze koszykówki mężczyzn. Pozostałe 58,5 proc. potrzebnych finansów zorganizują sobie sami.

Na drugim biegunie są trzy sekcje AZS AWF Gorzów. Na trenowanie kajakarzy klub potrzebuje 337,6 tys. zł, na wioślarzy – 210,9 tys. zł, a na lekkoatletów – 237 tys. zł. Klub chce, by miasto te wydatki pokryło w 100 proc.

Kluby tyle nie dostaną

Łączna kwota, o którą proszą gorzowskie kluby sportowe na przyszły rok to prawie 8,5 mln zł. Czy tyle dostaną? To mało prawdopodobne. W poprzednich latach łączna kwota na sport wyczynowy była dużo niższa od niej. W kończącym się właśnie roku miejscy urzędnicy przyznali na sport wyczynowy 3,72 mln zł, natomiast rok wcześniej było to 2,8 mln zł (wówczas miasto najpierw podzieliło 2,4 między kluby 2,4 mln zł, a później kolejne 0,4 mln zł z zaoszczędzonych pieniędzy).