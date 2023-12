Gospodarczych i demograficznych trendów nie zmienią spotkania w Paradyżu. Impulsy rozwojowe nie wyjdą ze Skąpego, Lubrzy, Łęknicy

Funkcjonowałem onegdaj w środowisku, które wyszło z inicjatywą „Lubuskiego Trójmiasta” i pamiętam jak ideę tę najpierw zawłaszczył Wadim Tyszkiewicz, a następnie ją swoim partykularyzmem zniszczył , przy biernej całkowicie postawie Janusza Kubickiego, który nie chciał liderować tej idei. Mój krytyczny stosunek do samorządowych działań w dziele zaniedbania przyszłości regionu wyrażałem wielokrotnie i nieomal stale. Fatalna konstrukcja ustawy o samorządzie. Ambicjonalny minimalizm samorządowców. Wojna jaką Polsce wytoczyła Platforma Obywatelska. Konsekwentne eliminowanie z życia samorządowego organizacji obywatelskich. Rozdymanie własnych samorządowych mediów. Życie w wirtualnej rzeczywistości.

W Paradyżu ważni samorządowcy rozprawiali z troską o deficytach, do których sami zresztą swoją codzienną pracą doprowadzili . Nie było na tym spotkaniu starej strony rządowej, nie było prominentnych przedstawicieli nowej władzy rządowej, zajętych niszczeniem osiągnięć poprzedniej władzy. Ale było miło i sympatycznie.

Wszystko to się składa na te wszystkie zagrożenia z jakimi mamy do czynienia. Krytycyzmu nie łagodzi pozytywna ocena działań setek wójtów z małych gmin i niewielkich miasteczek, którzy ciężką pracą poprawiali byt mieszkańców gmin jakimi przez lata kierowali. Ale impulsy rozwojowe nie wyjdą ze Skąpego, Lubrzy, Łęknicy. To musi zrobić rząd.