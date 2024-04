Grali i maszerowali. Weekend pełen sportowych emocji z udziałem Lubuszan

KOSZYKÓWKA

Dziewczęta z Enei AZS AJP Gorzów zajęły pierwsze miejsce w rozgrywanym we własnej hali ćwierćfinałowym turnieju mistrzostw Polski U-15 i tym samym awansowały do półfinału.

PIŁKA RĘCZNA

SIATKÓWKA

Stilon Gorzów dalej od awansu do pierwszej ligi

Niepomyślnie rozpoczęły się drugoligowe play offy dla Agencji Inwestycyjnej Stilon. W piątkowo-sobotniej rywalizacji z CUK Aniołami w Toruniu gorzowianie przegrali najpierw 1:3 (15:25, 25:18, 17:25, 16:25), a następnie 0:3 (18:25, 15:25, 14:25). W rywalizacji do trzech zwycięstw torunianie prowadzą więc 2:0. Trzeci pojedynek tych drużyn odbędzie się 13 kwietnia w Arenie Gorzów. W przypadku zwycięstwa stilonowców następnego dnia, 14 kwietnia, dojdzie w tym samym obiekcie do czwartego spotkania. Na ewentualny piąty mecz zespoły wrócą 17 kwietnia do Torunia.