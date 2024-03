Idzie wiosna! Czeka nas ciekawa walka o utrzymanie, a już w pierwszej kolejce derby

Wzmocniona i odmieniona Lechia

Najgłośniejsze transfery w trakcie zimy przeprowadziła Lechia Zielona Góra, która ściągnęła swoich dwóch byłych zawodników, którzy przez ostatnie lata grali na poziomie centralnym, głównie w I lidze. Mowa o Rafale Figielu i Sebastianie Górskim. Dodajmy do tego ciekawie wyglądającego 19-letniego ukraińskiego skrzydłowego Oleksandra Shelkovenko, który w ostatnim czasie szkolił się w duńskich akademiach.

Przyjście do Zielonej Góry Rafała Figiela wiąże się ze zmianą stylu gry Lechii. 32-letni pomocnik niejako pomaga trenerowi Andrzejowi Sawickiemu we wprowadzeniu zmian, które mają na swój sposób zmienić oblicze zielonogórskiego zespołu. A jest o co walczyć, bo choć Lechia jest na półmetku najwyżej sklasyfikowanym lubuskim zespołem, to siódme miejsce po jesieni wyraźnie nie zadowala szkoleniowca drużyny.