Ileż się dzieje w lubuskiej kulturze! Anna Maria Jopek, Możdżer i Bałdych, nowe wystawy w Drzonowie oraz BWA, Piosik Quartet, siła kolorów

DRZONÓW

NOWA SÓL

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Artyści poruszają się na styku muzyki improwizowanej i poważnej. Obaj gruntownie wykształceni, dysponujący doskonałą techniką, znakomicie orientują się w języku jazzu. „Passacaglia” jest ich wspólnym albumem, na który składa się aż piętnaście utworów o różnych często intrygujących tytułach (Jadzia, Beyond Horizon, Saltare czy Circumscriptions). Są to w pełni improwizowane impresji, poprzez wspólne kompozycje, aż po niepowtarzalne, osobiste interpretacje tematów Erika Satie czy Josquina des Prez. Muzyka zaskakuje także niecodziennym brzmieniem poprzez użycie unikalnej kombinacji instrumentów: niezwykle rzadkich skrzypiec renesansowych, dwóch fortepianów (w stroju 442 Hz i 432 Hz) oraz preparowanego pianina.

Tytułowy utwór to nazwa hiszpańskiej pieśni z towarzyszeniem gitary, wykonywana na ulicy, już w XVII w. , to także popularny taniec w metrum trójdzielnym. Passacaglia stosowana była jako utwór samodzielny lub wchodziła w skład kantaty, suity, symfonii. Szczytową formę osiągnęła w muzyce organowej i klawesynowej wielu kompozytorów.

We wczesnych latach działalności muzycznej był również członkiem kwartetu Zbigniewa Namysłowskiego. W roku 1992 otrzymał wyróżnienie indywidualne na „Jazz Juniors”. Od tamtego czasu zwyciężał we wszystkich kolejnych ankietach czytelników "Jazz Forum" w kategorii Fortepian i został też wielokrotnie uznany Muzykiem Roku. Możdżer koncertował i nagrywał też z międzynarodowymi gwiazdami. Do wyjątkowych należy jego wykonanie „Błękitnej rapsodii” Georga Gershwina w Filharmonii Gorzowskiej (22.04.2022 r.), kiedy na scenie zasiadł z bosymi stopami, wystukując sobie rytm i obsługując dźwignie fortepianu.

ZIELONA GÓRA

Artysta w 2008 r. uzyskał dyplom z wyróżnieniem rektorskim na ASP w Warszawie. Jego prace prezentowane były na wystawach indywidualnych i zbiorowych w najważniejszych polskich galeriach sztuki współczesnej. Prace eksponowane na wystawie ukazują rzeczywistość, w której pojawiają się coraz to nowe technologie, mające pomóc ludzkości w opanowaniu czy raczej podporządkowaniu natury, którą reprezentuje kosmos. Jego odkrywanie to ciągłe dążenie i marzenie naukowców. Dunal pragnie jednak uwidocznić istniejącą i wyraźną niespójność, a przede wszystkim ograniczenia w relacji pomiędzy postępem technicznym, a „ludzką fizycznością”. Jak podają organizatorzy: „Relacje te mogą stać się źródłem refleksji „co dalej z naszym światem” oraz o złożoności problemów trapiących naszą cywilizację”.

Jazzowo w Zajeździe

W sobotę 17.02. o godz. 20, w Zajeździe Kultury wystąpi Łukasz Piosik Quartet „For Jack” w składzie: Łukasz Piosik (piano, wokal), Robert Chyła – saksofony, Norbert Itrich Jr. – perkusja i Tymoteusz Wójtewicz – kontrabas, gitara basowa.

Już od samego początku goście koncertu zostaną wprowadzeni w iście domowy nastrój. gdyż instrumenty będą rozstawione wokół czerwonego perskiego dywanu, oddzielone stylowymi lampami, o które zadbali sami wykonawcy.

W programie znajdą się utwory liczne standardy jazzowe, wiele z nich pełne typowego chilloutowego klimatu jak: „The very thought of you” znane najbardziej z wersji Nat King Cole’a, klasyczne „Fly me to the moon” (standard muzyki popularnej i jazzowej skomponowan w 1954 r. przez Barta Howarda), ale również beatlesowe spokojne „Imagine”, „What a wonderful world” z repertuaru trębacza Louisa Armstronga czy „You send me”, „Lonely Avenue” Ray'a Charlesa.