Czy wcześniejsze odejście z pracy może przynieść fortunę? Niektórym "Szczęściarzom" w Lubuskim Teatrze to może się udać - warto zobaczyć

Pierwszy dzień na emeryturze

Wszystko zaczyna się w pewnej fikcyjnej firmie przewozowej, która ma tyle problemów, że zostaje jej do zwolnienia jedyny i faktycznie działający pracownik Bolo. On sam już wcześniej zgłaszał nieśmiało odejście na wcześniejszą emeryturę.

Aby nie płacić Bolowi pensji, prezesi firmy (zgarniający krocie) dają mu na pożegnanie dyplom oraz kupon na loterię, ze skreślonymi na chybił trafił - numerami opartymi na NIP-ie firmy. Tym samym, bez należnej odprawy, pozbywają się "problemu". Bolo, zwykle gderliwy i nieznoszący zmian, nagle zderza się z nadmiarem wolnego czasu, a jego żona - Niuńcia ze swoim mężem, który wcześniej był tylko gościem w domu, a teraz daje o sobie częściej znać. Problemem małżeńskim staje się choćby kwestia, kto ma wynosić śmieci.

O kuponie podarowanym Bolowi przez firmę, nikt z nich nie myśli, a nawet finalnie zostaje on zgnieciony i wyrzucony do kubła na odpadki. Tu wkracza jednak Niuńcia, która kupon wyjmuje i gdzieś go przezornie chowa. Sama także puściła swoje numery, podobnie Bolo, który gra od lat i wydał już sporą sumkę. Tak więc Szczęściarzowie mają trzy kupony w puli, a kumulacja do zgarnięcia liczy aż 40 milinów złotych.