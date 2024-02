Sztuka nowoczesna jak zwykle zaskakuje w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Szczepki geranium na barwnym kocu, klęcznik czy pościel z domu babci

Wystawa jest częścią innego projektu, poświęconego Janowi Bukowi. Dlatego też podwójny wernisaż wystaw, który zgromadził tłumy gości, uświetnił recital tradycyjnych pieśni z kręgu Dolnych i Górnych Łużyc w wykonaniu zespołu śpiewu ludowego "Mamada" pod kierownictwem Viktorii Korol.

W Zielonej Górze, można zobaczyć prace artystów z Instytutu Sztuk (Paweł Andrzejewski, Cezary Bednarczyk, Kacper Będkowski, Andrzej Bobrowski, Piotr Czech, Radosław Czarkowski, Katarzyna Dziuba, Joanna Fuczko, Magdalena Gryska, Mirosław Gugała, Jarosław Jeschke, Paulina Komorowska-Birger, Marek Lalko, Alicja Lewicka-Szczegóła, Liwia Litecka, Jarosław Łukasik, Maryna Mazur, Ania Owsian-Matyja, Karolina Spiak, Patrycja Wilczek-Sterna, Katarzyna Smugarzewska, Piotr Szurek). Tym razem są one po raz pierwszy wyeksponowane w tych samych wnętrzach co prace Jana Bucka.

To ostatnia, czwarta odsłona będąca wystawienniczym kontekstem dla projektu Hommage à Jan Buck. Jak poprzednie edycje poruszać ma problematykę ochrony i budowania tożsamości w oparciu o wzajemny szacunek i godne współistnienie. Tym razem artyści ISW „wracają do domu”, a po raz pierwszy ekspozycja w sposób bezpośredni wzbogacona zostanie prezentacją twórczości Jana Bucka. Ekspozycyjny mix to dwie autonomiczne wystawy – prace ponad dwudziestu artystów związanych z Zieloną Górą oraz wystawa prac serbołużyckiego artysty. Taki zabieg służyć ma podkreśleniu dużego przywiązania Jana Bucka do polskiej sceny artystycznej, przyjaźni oraz estymy jaką artysta ją darzył.