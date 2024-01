Jak psy ze schroniska przetrwały Sylwestra? Pytamy jak sobie radzić ze zwierzętami, gdy inni strzelają fajerwerkami

Od dawna w okolicach Sylwestra wraca dyskusja między miłośnikami fajerwerków oraz posiadaczami zwierząt. W tym roku sami byliśmy świadkami, gdy 31 grudnia na jednym z osiedli w Krośnie Odrzańskim mieszkaniec wyszedł z czworonogiem na spacer, gdy nagle w pobliżu huknęła petarda. Psiak przeraził się i zerwał ze smyczy.

Zwierzak był przerażony, właściciel nie mógł go na początku przywołać do siebie. A było to wiele godzin przed powitaniem nowego roku...