Te psiaki ze schroniska marzą o nowym domu. Zobaczcie te słodkie pyszczki! Może jest tutaj Wasz przyjaciel na całe życie?

Trudny czas dla zwierzaków

Ale są też inne przyczyny. Widać to szczególnie na początku roku. Wiele takich psów czy kotów to po prostu nietrafione prezenty pod choinką. Podarowanie dziecku zwierzaka na święta może wydawać się dobrym pomysłem, ale zazwyczaj szybko okazuje się, że taka mała i słodka kuleczka nie tylko niszczy, brudzi, gryzie, ale też szybko rośnie. Kolejnym trudnym momentem dla wielu zwierząt jest czas wakacyjnych wyjazdów. Nie każdy może sobie na nie pozwolić, bo właściciele zwierząt domowych często muszą dostosować wakacyjne plany do potrzeb swoich pupili. A to nie zawsze jest łatwe. Bywa, że czworonożny domownik komplikuje urlopowe plany. Wtedy najczęściej trafia na ulicę, zostaje porzucony w środku lasu lub zostawiony pod bramą schroniska.