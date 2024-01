Wandalizm w Sylwestra. Zniszczenia w Krośnie Odrzańskim w ostatnim dniu roku. Czy sprawcy zostali złapani na monitoringu?

Pod tym postem znalazły się zdjęcia, na których widać zniszczony kosz na śmieci oraz pojemnik na używaną odzież. To efekt "zabawy sylwestrowej" w wykonaniu krośnieńskich wandali.

Nie po raz pierwszy w Krośnie Odrzańskim dochodzi do aktów wandalizmu. Często uszkadzane są m.in. urządzenia na placach zabaw lub innego typu mienie, jak np. kurtyna wodna, która była zainstalowana na promenadzie.

Jakich zniszczeń dokonali wandale w Sylwestra?

- Trwa obchód strażników miejskich. Sprawdzają, czy oprócz dużego pojemnika na odzież używaną i kosza na promenadzie - informuje Sławomir Pawlak, rzecznik urzędu miasta w Krośnie Odrzańskim. - Czy jeszcze coś zdewastowano? Na godzinę 9.30 (wtorek, 2 stycznia) nie ma takich informacji

Wiemy więc, że doszło do dewastacji na ulicy Pułaskiego, gdzie zniszczono duży pojemnik na odzież używaną. Został on już zabrany przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, nie jest on własnością gminy.

Na promenadzie przy Parku Tysiąlecia spalono kosz na śmieci.