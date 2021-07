Jak wygląda sytuacja na rynku deweloperskim w Lubuskiem? „Pociąg z tanimi mieszkaniami już odjechał!”

Ceny mieszkań w Lubuskiem

Według ostatnich danych GUS od początku roku do końca maja 2021 r. wydano w Polsce pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 141,4 tys. mieszkań, tj. o 48,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2020 roku. Jak wskazują specjaliści na rynku nieruchomości w Lubuskiem w ostatnim czasie widoczne są trendy wzrostowe, również w kwestii tego, ile trzeba zapłacić za mieszkanie.

– Według moich obserwacji w ciągu ostatnich pięciu lat ceny wzrosły dwukrotnie. W Zielonej Górze i Gorzowie płaciło się kiedyś nawet mniej niż 4 tys. zł za m2, dziś w nowym budownictwie pojawiają się już oferty, które sięgają nawet 7-8 tys. zł za m2. I nie mówimy tutaj o żadnych luksusach – przekonuje Tomasz Narkun.

Nasz ekspert wskazuje przy tym, że jednocześnie nigdy historycznie w Lubuskiem nie budowało się tak dużo. – W Zielonej Górze w 2019 roku oddano do użytku ok 1 tys. mieszkań, rok temu już 1,5 tys. W Gorzowie było to odpowiednio ok 400 w 2019 oraz ok 800 w zeszłym roku. Wystarczy zresztą przejechać się ulicami obu stolic naszego województwa, gołym okiem widać powstające nowe osiedla – przekonuje nasz rozmówca.