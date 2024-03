Jakub Miśkowiak o kolegach ze Stali Gorzów: „Spoko ziomki”

Co za elegancja! Stal ma nowy kevlar. Można w nim iść do teatru | ZDJĘCIA

Kibic pyta "Miśka" o wrażenia

Jednym z kibiców, który obserwuje profil Jakuba Miśkowiaka, jest Paweł Bartosik, nasz Czytelnik oraz zapalony kibic żółto-niebieskich. Dziś, choć mieszka on w Gdańsku, gdzie jest pastorem, często wraca do Gorzowa na mecze swojej ukochanej „Staleczki”. Pod wpisem Miśkowiaka, który w latach 2019-2023 był zawodnikiem Włókniarza Częstochowa, zagadnął on 23-latka o wrażenia z pierwszego obozu z nowymi kolegami

- I jak wrażenia? Spoko ziomki, co? - zagadnął nasz Czytelnik nowego stalowca?

- Spoko – odpowiedział Miśkowiak, panu Pawłowi, który zainteresował nas tą krótką, ale wiele mówiącą wymianą zdań.

Jakub Miśkowiak w nadchodzącym sezonie ma być zawodnikiem formacji U24. Zdaniem ekspertów ma to stanowić spore wzmocnienie gorzowskiej drużyny. Pierwszy mecz w PGE Ekstralidze stalowcy mają rozegrać 14 kwietnia, a ich przeciwnikiem będzie Apator Toruń.

