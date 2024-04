W piątek za darmo dostaniesz sadzonki, a w sobotę możesz posadzić las z leśnikami | FILM

W piątek odbędzie się szósta edycja akcji #sadziMY - wielkiego narodowego sadzenia drzew. W roku stulecia istnienia Lasów Państwowych leśnicy przygotowali aż milion sadzonek. Można je otrzymać we wszystkich nadleśnictwach w Polsce.

Tu otrzymasz za darmo sadzonki drzew

W sobotę leśnicy zapraszają do wspólnego sadzenia lasu

- A w sobotę, 13 kwietnia, zapraszamy do udziału w Jubileuszowej VIII edycji akcji "Posadźmy Razem Las". To wyjątkowa okazja, aby wspólnie z nami działać na rzecz zrównoważonego rozwoju zachęca dr inż. Ewelina Fabiańczyk, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. - W trakcie akcji planowane jest wspólne sadzenie lasu, na terenie leśnym przy ul. Słubickiej w Zielonej Górze, w godzinach 9.00-13.00. W ramach tej wyjątkowej inicjatywy zostanie posadzona sosna pospolita - aż 16 tysięcy drzew na powierzchni około 2 hektarów. Narzędzia i niezbędne materiały zapewnią Lasy Państwowe, co umożliwi każdemu uczestnikowi bezpieczne i efektywne uczestnictwo. Leśna Osada i inne atrakcje znajdować się będą przy ulicy Słubicka 4, na terenie firmy zakładu LUMEL S.A.