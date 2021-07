Jest przetarg na kolejny etap budowy szkoły muzycznej w Zielonej Górze. Co zyskają przyszli artyści?

Pierwszy etap budowy szkoły muzycznej już się kończy. Co z kolejnym? Czy trzeba będzie czekać lata na pieniądze? - pytają mieszkańcy regionu. - Ta inwestycja jest bardzo potrzebna. Stąd nasze zainteresowanie. Okazuje się, że wszystko jest na dobrej drodze.

- Wszystkie miasta wojewódzkie mają piękne, nowoczesne szkoły muzyczne, które łączą w sobie kształcenie artystyczne i ogólne - mówi Wanda Ruszkiewicz. - A my ciągle czekamy na tę ważną inwestycję. Mam nadzieję, że znajdą się pieniądze na jej wykonania i wkrótce uczniowie z regionu będą mogli się kształcić w godnych XXI wieku warunkach.

Nowa szkoła muzyczna. Na jakim etapie jest inwestycja? Na jakim etapie jest obecnie budowa nowej szkoły muzycznej przy ulicy Dzikiej? - z tym pytaniem zwróciliśmy się do dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia Honoraty Górnej.

- Jesteśmy na końcu pierwszego etapu inwestycji, czyli fundamentowanie do poziomu stropu nad parterem budynku edukacji artystycznej - wyjaśnia pani dyrektor. - Teraz jest ogłoszony przetarg na kolejny, drugi etap budowy. Jesteśmy przed zbieraniem ofert. Ten etap dotyczy budowy segmentu edukacji artystycznej, już gotowego do użytkowania oraz segmentu z dwoma salami koncertowymi, które będą w stanie surowym zamkniętym. Natomiast trzeci etap to prace wykończeniowe sal koncertowych (ustrój akustyczny, technologia sceniczna).

Budowa nowej szkoły muzycznej w Zielonej Górze. Kończy się pierwszy etap inwestycji. Dziś placówka mieści się w dwóch zabytkowych kamienicach w centrum miasta Jacek Katos Najważniejsza jest sala koncertowa Jak dodaje Honorata Górna, inwestycja została zaprojektowana zgodnie potrzebami szkoły, uwzględniając możliwości jej rozwoju w przyszłości.

Dziś Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Zielonej Górze znajduje się w dwóch zabytkowych kamienicach, znajdujących się przy różnych ulicach. Nie spełniają one oczekiwań ani uczniów, ani kadry placówki. Największy mankament to brak sali koncertowej. A jak bez niej kształcić muzyków? Ona jest potrzebna jak żużlowcowi tor żużlowy czy pływakowi basen.

- Potrzebujemy miejsce do prezentacji naszych dokonań, i to miejsce musi być duże. Bo jesteśmy szkołą I i II stopnia. czyli kształcimy od poziomu uczniów najmłodszych aż do poziomu matury - podkreśla pani dyrektor. - Posiadamy orkiestrę symfoniczną, dętą, smyczkową i dwa chóry. I ci uczniowie powinni obcować z przestrzenią koncertową w zakresie nabywania umiejętności gry na scenie.

