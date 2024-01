Już dziś zagości kameralna muzyka barokowa oraz dzieła dwóch Straussów. Warto pójść na ciekawe koncerty w lubuskich filharmoniach

Włoskie smaczki baroku

Bajki dla rodzin

Konfrontacja dwóch Straussów

Struny świata

W poniedziałek oraz wtorek (15-16.01) o godz. 9, 10.30 i 12 w sali kameralnej Filharmonii Zielonogórskiej odbędą się koncerty z cyklu „Akademia muzyki” pod hasłem „Na czterech strunach świata”. Zielonogórska Akademia Muzyki to projekt skierowany do zorganizowanych grup przedszkolnych i szkolnych (klasy I-III). Jest to cykl tematycznych audycji łączący elementy koncertu i mini wykładu. Treści dostosowane są do wieku dzieci i przekazywane są w formie zabawy, zagadek i rebusów. To 45 minutowa lekcja o muzyce, różnych instrumentach, epokach, stylach i kompozytorach. Muzyka na żywo grana przez muzyków Filharmonii Zielonogórskiej jest dodatkowym atutem tych spotkań. Wstępy płatne.