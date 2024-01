Tłumy na siódmym "Zielonogórskim Kolędowaniu" w Zielonej Górze. Dobra energia udzieliła się artystom i słuchaczom widowiska

W repertuarze znalazły się kolędy, pastorałki i nie tylko, zarówno w wykonaniu tradycyjnym, w stylu gospel i rozrywkowym.

Kolęda to pierwotnie radosna pieśń noworoczna, która współcześnie przyjęła powszechnie formę pieśni bożonarodzeniowej (nawiązującej do świąt Bożego Narodzenia). Utrzymywana najczęściej w konwencji religijnej, początkowo wywodząca się z tradycji ludowej, w późniejszym okresie komponowana jest również przez wielu wybitnych kompozytorów. Odmiana kolędy o wątkach zaczerpniętych z życia codziennego nazywana jest pastorałką, która w odróżnieniu od kolędy we współczesnym, potocznym tego słowa rozumieniu, nie jest wykorzystywana w chrześcijańskich nabożeństwach ze względu na swój świecki charakter.