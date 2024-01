Kankan, arie z oper "Carmen" i "Poławiacze Pereł" oraz walc z filmu "Amelia". Za nami koncerty sylwestrowe Filharmonii Zielonogórskiej

Nazar Mykuyak (baryton) - w latach 2018-2023 studiował na Akademii Muzycznej we Lwowie. Od 2022 roku jest uczestnikiem Akademii Operowej w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie. Uczestnik i laureat wielu konkursów wokalnych, m.in. Konkursu Młodych Śpiewaków im. Iry Malaniuk w Iwano-Frankiwsku w Ukrainie (II nagroda), Konkursu Młodych Śpiewaków im. Wasyla Slipaka we Lwowie (nagroda specjalna), Międzynarodowego Konkursu im. Stojana Popova w Warnie (Bułgaria) oraz Międzynarodowego Konkursu im. Klaudii Taev w Pärnu (Estonia). Wziął udział w kursach mistrzowskich prowadzonych przez takich renomowanych artystów jak Izabela Kłosińska, Olga Pasicznik, Hedwig Fassbender, Mariusz Kwiecień, Edith Wiens, Topi Lehtipuu, Michał Biel, Dearbhla Collins, Helmut Deutsch, Maciej Pikulski i Sophia Munoz.Zadebiutował w 2023 roku jako Silvio w Pajacach Leoncavalla w Operze Państwowej w Starej Zagorze (Bułgaria). Artysta ma na koncie występy w filharmoniach we Lwowie, Winnicy i Iwano-Frankiwsku, a także na scenie Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie.