Klimatyczne zdjęcia z matury w V LO w Zielonej Górze. Jak mówi młodzież - to nasze przeżycie generacyjne

Sulechowscy maturzyści z nadzieją patrzą na egzaminy. Dziś przystąpili do pierwszego

Jak mówi dyrektor liceum Kamila Jur, do egzaminów przystąpiło pięć klas maturalnych, w sumie 160 osób. Za arkuszami egzaminacyjnymi pochyla się tu też 90 osób, skierowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu. Nikt nie zgłaszał chęci zdawania egzaminów ustnych.

W V LO w Zielonej Górze uczniowie w dobrych humorach. Wierzą, że osiągną odpowiednie wyniki, by dostać się na wymarzone kierunki studiów i uczelnie.

Pięć klas opuszcza V LO, tyle samo - zgodnie z planem - ma rozpocząć naukę we wrześniu. Piątka jest jedną ze szkół w Zielonej Górze, którą uczniowie nie tylko z miasta, ale i regionu najchętniej wybierają.

Tegoroczni maturzyści są świadomi, że ich egzaminy są wyjątkowe, bo przebiegają w pandemii koronawirusa. Że przygotowanie do matury odbywało się zdalnie.

- Każde pokolenia ma swoje przeżycie generacyjne. Dla naszych nauczycieli był to stan wojenny, zmiana ustroju państwa, a my myślimy, że dla nas będzie to pandemia koronawirusa i matura w reżimie sanitarnym - mówią maturzyści. - Dlatego warto te chwile uwiecznić na zdjęciach i filmach.

Dzięki uprzejmości dyrekcji V LO prezentujemy Państwu klimatyczne, czarno-białe zdjęcia wykonane w tej szkole. Warto je obejrzeć... i przy okazji powspominać swoją maturę.