Kolizje i wypadki na zielonogórskich drogach zimą. Policyjne dane szokują. Sprawdź, które ulice lepiej omijać

Zima przynosi nowe wyzwania na drogach, które mogą zaskoczyć nawet doświadczonych kierowców. Ostrożność na drodze staje się kluczowa, bo oblodzenie powierzchni jest często trudne do zauważenia, a nawet niewielka warstwa lodu może utrudniać hamowanie i zwiększyć ryzyko kolizji. Dodatkowo, opady śniegu mogą prowadzić do tworzenia się zasp na jezdni, co utrudnia nie tylko ruch, ale także sprawia, że kierowcy mogą łatwiej tracić panowanie pojazdem. Kolejnym elementem, o który niedostatecznie dbają kierowcy jest przygotowanie samochodu na zimę. Sprawne oświetlenie i hamulce, nie wspominając o zimowym ogumieniu to podstawy, które zwiększają bezpieczeństwo na drodze.