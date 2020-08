Kończy się lato, a wciąż nie ruszył tegoroczny budżet obywatelski w Zielonej Górze. Pandemia może pokrzyżować plany jego przeprowadzenia?

Zmiany na Piast Polanie. Co to za ciekawa konstrukcja?

- Z jednej strony mieszkańcy chcieliby mieć budżet obywatelski, bo zawsze się staramy i udaje nam się wygrać realizację jakiegoś projektu - mówi Zbigniew Binek. - Ale z drugiej strony jest niepewność związana z koronawirusem.

Radny podkreśla, że idea budżetu obywatelskiego jest taka, by się spotykać, rozmawiać, przekonywać do swoich pomysłów. Podczas dyskusji ważna jest też edukacja. Bo wciąż sporo osób nie wie, na czym polega budżet obywatelski. Takie rozmowy najlepiej przeprowadzać osobiście. - Jeżeli uznajemy, że musimy zachowywać dystans, to odwołanie tego budżetu obywatelskiego jest na miejscu - uważa Zbigniew Binek. - Można zorganizować głosowanie internetowe. Ale wiele osób, myślę tu chociażby o starszych mieszkańcach, nie ma dostępu do internetu.