Koniec procesu w sprawie "afery szprotawskiej"! Było mnóstwo emocji, a nawet łez!

Wyrok jest nieprawomocny

Wielkie wsparcie dla burmistrza

Emocje po wyroku

- CBA to bandycka organizacja, która powinna być zlikwidowana - mówił na gorąco, po ogłoszeniu wyroku burmistrz Mirosław Gąsik. - Byłem zatrzymany w areszcie śledczym przez 9 miesięcy, a miesiąc po powrocie do domu, decyzją sądu mogłem wrócić na zajmowane stanowisko. Chciałbym zapytać za pośrednictwem mediów, gdzie jest pan prezydent? Gdzie jest episkopat Polski? Gdzie jest największy klub parlamentarny? Bronią ludzi, którzy doprowadzili do takich niegodziwości? Gdzie oni wszyscy są? Jestem ofiarą tych niegodziwości.

Burmistrz powiedział, że złożył już do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez oskarżającego go agenta CBA. Zapowiedział też wystąpienie o odtajnienie akt, żeby wszyscy mogli zobaczyć, na jakich podstawach został zatrzytmany i osadzony na 9 miesięcy w areszcie. - Jesteśmy dumnym krajem w Unii Europejskiej - dodał. - Powinniśmy wyznawać zasady demokracji, wolności i zaufania obywatela do instytucji. Szczególnie do instytucji tak dużego zaufania, jak służby specjalne.