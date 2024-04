Rada Miasta w Szprotawie dla radnych Mirosława Gąsika! Kto otrzymał mandat?

Po raz pierwszy w historii w radzie zasiądą w 100 procentach radni z komitetu burmistrza Mirosława Gąsika, którzy nie dali innym kandydatom żadnych szans.

Trzeba przyznać, że przez całą kadencję, a przynajmniej od powrotu na stanowisko (w sierpniu 2020 roku) burmistrz bardzo dbał o swoich zwolenników i promował ich podczas oddawania do użytku kolejnych, miejskich i wiejskich inwestycji. Również oni bardzo wspierali burmistrza, gdy w październiku 2019 roku został niesłusznie oskarżony o wzięcie łapówki i uwięziony na 9 miesięcy w areszcie śledczym. Sam podkreśla, że to była gra służb specjalnych, co potwierdził Sąd Rejonowy w Żaganiu, który w styczniu 2024 całkowicie uniewinnił go od zarzutów.

Wybory udowodniły, że zarówno burmistrz, jak i jego radni mają ogromne poparcie ze strony społeczności lokalnej, która docenia zmiany, jakie zachodzą w gminie.