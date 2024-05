Lubin traci, a Gorzów zyskuje. Po 21 latach siatkarska elita wraca nad Wartę

Mamy nową spółkę

– Doszło do kapitałowej fuzji dwóch podmiotów i zmiany siedziby nowej spółki na Gorzów – wyjaśniał Tycel. – Udziały dotychczasowej spółki zostały rozszerzone. Tak, by mógł je objąć nowy udziałowiec. Do rozgrywek zgłosimy zespół pod nazwą KGHM Cuprum Stilon Gorzów.

Na początek trochę formalności. Spółkę Cuprum Lubin S. A., prowadzącą do tej pory męską drużynę w siatkarskiej Plus Lidze zastąpi spółka o nazwie Cuprum Stilon Gorzów S. A. Jej udziałowcami są stowarzyszenie TS Cuprum Lubin i spółka Siatkarski Gorzów. Dwuosobowy zarząd tworzą Tycel oraz Maciejewicz.

To już oficjalnie: Cuprum Stilon Gorzów zagra w siatkarskiej Plus Lidze

– Taka była decyzja miejscowego samorządu – wyjaśniał Tycel. – W Lubinie mieliśmy cztery ekstraklasowe drużyny: piłki nożnej mężczyzn, piłki ręcznej kobiet i mężczyzn oraz siatkówki mężczyzn. Otrzymaliśmy informację, że nie możemy liczyć na dalszą finansową współpracę z miastem. A ponieważ Gorzów był zainteresowany siatkarską Plus Ligą, doszło do porozumienia.

Potrzebny potężny budżet

Jak przyznali uczestnicy konferencji, budżety zespołów z Plus Ligi wahają się od 4 do 20 mln zł rocznie. W sezonie 2024-2025 wszyscy staną przed dużym wyzwaniu, bo elitę – w związku z jej zmniejszeniem – opuszczą aż trzy drużyny.

Mierzą w play offy

Wiemy już, że pierwszy ekstraklasowy mecz w sezonie 2024-2025 Cuprum Stilon rozegra w Arenie Gorzów 14 września z Treflem Gdańsk. Wcześniej, do końca lipca, spółka musi spełnić wszystkie warunki, by otrzymać licencję na grę w Plus Lidze. Prezesi nie widzą w tym żadnego zagrożenia i zapewniają, że do zweryfikowania została tylko gorzowska hala.