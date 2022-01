Koszykarze Enei Zastalu BC będą bronili Pucharu Polski. Losowanie sprzyjało zielonogórzanom

Turniej o Suzuki Puchar Polski rozegrany zostanie w terminie 17-20 lutego w Lublinie. Zastal Zielona Góra jest obrońcom wywalczonego przed rokiem trofeum. Osiem zespołów najpierw zmierzy się w meczach ćwierćfinałowych, cztery z nich zostały rozstawione – Anwil Włocławek, Twarde Pierniki Toruń, Grupa Sierleccy Czarni Słupsk i Polski Cukier Pszczółka Start Lublin. Pozostałe ekipy zostały do nich dolosowane. Traf chciał, że zielonogórzanie zagrają z gospodarzami turnieju. Z jednej strony miejscowym będą pomagały „ściany”, ale z drugiej, należy zwrócić uwagę na to, że lublinianie w tym sezonie są jedną z najsłabszych ekip w Energa Basket Lidze, a w Pucharze Polski zagrają tylko dlatego, że są gospodarzami zawodów. W rozgrywkach ligowych zespół z Lublina wygrał tylko cztery spośród 18 meczów. Ciekawostka: ani razu nie triumfował we własnej hali. W tej sytuacji zielonogórzanie będą faworytami spotkania i w przypadku zwycięstwa w półfinale zmierzą się ze zwycięzcą meczu Anwil Włocławek – King Szczecin.