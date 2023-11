Krwiobus stanął pod Urzędem Marszałkowskim. To już 3 Jesienna Zbiórka Krwi w Zielonej Górze. Będą kolejne!

- Przychodzi wystarczająca ilość osób, bo nawet jeżeli w akcji weźmie udział 15 osób, to jest to dla nas pomoc. Nie spodziewamy się nigdy w Zielonej Górze tłumów, ponieważ niedaleko mamy stacjonarny punkt poboru, ale to miło, że możemy tu gościć i że Urząd Marszałkowski rokrocznie urządza trzy takie akcje, wiosną, latem i właśnie jesienią - mówi lek. med. Monika Fabisz-Kołodzińska.