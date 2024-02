Które podstawówki są najlepsze w Gorzowie? Tu warto zapisać dziecko! Zaraz rusza nabór

Wybrali najlepsze podstawówki

Wyjątkową cechą tego rankingu jest to, że oparty jest on również na olimpiadach przedmiotowych, w których laureaci oraz finaliści zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu. To umożliwia wyłonienie szkół, które nie tylko skutecznie przygotowują uczniów do egzaminu, ale także wspierają ich rozwój w obszarze konkretnych zainteresowań i pasji - podkreślają twórcy zestawienia.

To może być cenna podpowiedź

Teraz taka podpowiedź może być szczególnie cenna, bo choć do rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego zostało jeszcze sporo czasu, to mniej mają go rodzice, którzy zastanawiają się nad wyborem szkoły dla swoich pociech. W Gorzowie rekrutacja dzieci do miejskich placówek wystartuje już czwartego marca i potrwa do trzeciego kwietnia. Będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego. Jak zgłosić kandydaturę? Rodzic musi: