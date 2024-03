Kubicki rządzi Zieloną Górą od 18 lat, Wójcicki Gorzowem od 10. Dla kogo kolejna kadencja? Obaj walczą o reelekcję

Wybory do Sejmiku Województwa Lubuskiego wygrała w 2014 roku PO zdobywając 10 mandatów. PSL uzyskał ośmiu radnych, a pięciu wprowadziło SLD. PiS miał wtedy pięciu przedstawicieli. W sejmiku zasiadało wtedy również dwóch radnych z komitetu Lepsze Lubuskie. Początkowo PO rządziła wraz z PSL, później weszła w koalicję z SLD i klubem Lepsze Lubuskie, ostatecznie w sejmiku powstała koalicja PO-PSL-SLD.

W 2018 roku wybory do sejmiku wygrała KO zdobywając 11 mandatów. PiS uzyskało dziewięć mandatów. Do sejmiku weszli również Bezpartyjni Samorządowcy z czterema mandatami oraz PSL, również z czterema mandatami. Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem zdobył dwa mandaty. W sejmiku PO utworzyła koalicję z PSL oraz Bezpartyjnymi Samorządowcami. W trakcie kadencji doszło jednak do rozłamu.