Komitet wyborczy Jacka Wójcickiego przedstawił program. Co zawiera?

- Nasz program wyborczy to program przede wszystkim nastawiony na mieszkańców. Wszystko, co się w mieście dzieje, ma odnosić się do poprawy komfortu życia, do podniesienia warunków pracy, do lepszego funkcjonowania na co dzień – mówił we wtorek 5 marca Jacek Wójcicki. Wczesnym popołudniem przedstawiał on program swojego komitetu wyborczego. Podzielony on jest na trzy części: mieszkańcy, infrastruktura i gospodarka.