Kumulacja głupoty. Lubuski kierowca rozbił bank. Ogromna liczba punktów karnych i wysoki mandat

W niedzielę sulęcińska drogówka patrolowała teren gminy Słońsk. Późnym popołudniem zatrzymali do kontroli kierowcę osobowego renault. Powód, a właściwie powody? Brak włączonych świateł, brak zapiętych pasów i korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy.

- Te wszystkie przewinienia dały konsekwencje w postaci 3 tysięcy złotych mandatu i 19 punktów karnych. Okazało się jednak, że to zaledwie wstęp do poważniejszych problemów mężczyzny. Mundurowi, jak zwykle skontrolowali również wskazanie licznika pojazdu, porównując go z danymi w systemie informatycznym. Stwierdzona rozbieżność była jasnym sygnałem, że najprawdopodobniej popełnione zostało przestępstwo - wyjaśnia sierżant sztabowy Klaudia Biernacka z Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie.