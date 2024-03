Lechia Zielona Góra pokonała lidera, a Stilon Gorzów rzutem na taśmę wygrał w Jeleniej Górze

Osłabiona Lechia wygrała z liderem

Bardzo cenne zwycięstwo Cariny

Znakomita końcówka Stilonu

Solar Home Stilon Gorzów udał się do Jeleniej Góry na pojedynek z miejscowymi Karkonoszami. Przez niemal całe spotkanie utrzymywał się bezbramkowy remis, aż w ostatniej akcji meczu przełamał go Krystian Wenerski. Okazał się on być jokerem w talii trenera Łukasza Maliszewskiego, bowiem wszedł na boisko chwilę wcześniej, zmieniając Emila Drozdowicza. W piątej minucie doliczonego czasu gry wykorzystał on podanie Filipa Wiśniewskiego i ustalił końcowy wynik na 1:0 dla Stilonu.