Same nieszczęścia piłkarzy Warty Gorzów. Najpierw czerwona kartka, potem cztery stracone gole

ASTROENERGY WARTA GORZOW WLKP. – MKS KLUCZBORK 0:4 (0:2)

Mnóstwo ubytków warciarzy

Markotnie w obozie warciarzy było jeszcze przed pierwszym gwizdkiem sędziego. Trener Mateusz Konefał musiał ponownie usiąść na trybunie (to efekt czerwonej kartki w pierwszym wiosennym spotkaniu w Goczałkowicach Zdroju i zawieszenia na dwa spotkania), zaś kontuzje wykluczyły z gry kapitana zespołu Pawła Krauza (uraz kolana), Konrada Przybylskiego (zerwany mięsień brzuchaty łydki – obydwaj mogą pauzować nawet do końca rundy) oraz Mołdawianina Igora Chiperiego . Drużynę z konieczności prowadził więc nominalny drugi szkoleniowiec Adam Suchowera , wspomagany przez asystującego mu Krauza i trenera bramkarzy Sebastiana Fabiańskiego .

Zanim się porządnie rozgrzali, grali... w dziesięciu

Jak się niebawem okazało, mecz stał się strzeleckim show Wojtyry, grającego wcześniej na pierwszo i drugoligowych boiskach w barwach Skry Częstochowa. W 24 min zawodnik z numerem 6. na czerwono-białej, pasiastej koszulce znakomicie wystartował do prostopadłego podania i drugi raz posłał piłkę do siatki warciarzy – tym razem w bliższy róg, tuż obok nogi Smuga. Przed przerwą Wojtyra jeszcze dwukrotnie mógł się wpisać na listę strzelców, lecz w 29 min przegrał pojedynek z golkiperem gospodarzy, zaś w 44 min minimalnie chybił celu.

Miła uroczystość w przerwie

Uwaga - wraca Wojtyra!

Dobry nastrój prysnął już 30 sekund po wznowieniu gry, bo Wojtyra – a któż by inny?! – znów znakomicie wystartował do prostopadłego podania z głębi pola i w sytuacji „sam na sam” po raz trzeci „założył dziurę” Smugowi. Warta była na kolanach.

Pierwszy celny strzał na bramkę MKS gospodarzom udało się oddać w 56 min za sprawą Dawida Ufira (było to niegroźne uderzenie z dystansu), zaś największą szansę na zdobycie honorowego gola miał minutę później Karol Gardzielewicz. Po błędzie bramkarza przeciwników Dariusza Szczerbala posłał jednak futbolówkę… obok pustej „klaty”.