Lepszy rydz, niż nic? Na lubuskie tory wjadą dodatkowe pociągi

Zakupione dla Lubuskiego autobusy szynowe zostały wyprodukowane w latach 2010-11 i raczej nie sprawią, że jakość świadczonych przez Polregio usług, znacznie się poprawi. Informacja o transakcji została podana niemal w tym samym momencie, gdy na światło dzienne wyszły informacje o tym, że władze województwa nie paliły się do współpracy z Kolejami Dolnośląskimi, które należą do najlepszych i najnowocześniejszych w Polsce.

Nowe jednostki trafią tam, gdzie aktualnie są największe potrzeby, a w tym momencie jest to oczywiście województwo lubuskie. Mamy nadzieję, że dodatkowe jednostki taborowe spełnią oczekiwania podróżnych - mówi z troską o Lubuszan, Andrzej Pawlik, prezes Polregio.

Według prezesa Pawlika, zakup tych pojazdów, to wyjątkowa okazja. Był to czwarty przetarg na sprzedaż tych pociągów, a w poprzednich cena wynosiła 33 mln, później 26,7 mln złotych. Polregio zakupiło trzy szynobusy za 21 mln. Tyle tylko, że kiedy we wszystkich regionach stawia się na nowy tabor, nawet tam, gdzie sieć nie jest zelektryfikowana, tylko do Lubuskiego trafiają szynobusy, których nikt inny nie chce.