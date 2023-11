Będzie dużo drożej, mniej komfortowo i z przesiadkami. Tak chcą rządzący w Lubuskiem

- Wszystkie wskaźniki zostały przekroczone i dają podstawę do natychmiastowego rozwiązania tej umowy – mówiła we wrześniu o spółce Polregio, ówczesna marszałek Elżbieta Anna Polak. Wcześniej, po spotkaniach z przedstawicielami spółki, podobnie wypowiadał się Marcin Jabłoński.

Dość przypomnieć, że tylko w tym roku, Polregio odwołało ponad tysiąc połączeń, często nie realizując obowiązku podstawienia transportu zastępczego. W efekcie, tysiące mieszkańców Lubuskiego, nie mogło dojechać do pracy, szkoły lub lekarza. Protestowali samorządowcy.

- Ostatnie miesiące, to katastrofalne załamanie stabilności procesu przewozowego, za który z mocy ustawy odpowiada samorząd województwa. Każdy odwołany pociąg, to dramat dla pasażerów, którzy nie mogą dotrzeć do pracy, lekarza czy też powrócić do miejsca zamieszkania – pisała do Urzędu Marszałkowskiego, Magdalena Pędziwiatr, starosta gorzowska.