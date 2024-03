Lewica znów chce być w radzie miasta w Gorzowie. Oto jej kandydaci

Kim są "jedynki" Lewicy?

Dla Lewicy będzie to pierwszy samodzielny start w wyborach po dłuższej przerwie.

- Od kilku kadencji znaczek Lewicy był skrzętnie chowany przez wielu działaczy jakby się go wstydzili lub - co dyskwalifikujące - wykorzystywali go instrumentalnie podczas kolejnych elekcji – mówi L. Sokołowski. - W najbliższych wyborach wystartujemy samodzielnie, bez ukrywania się za plecami innych. Tym bardziej, że każdy z naszych kandydatów ma swoje pomysły, doświadczenie i wielki entuzjazm. Wierzymy, że po 7 kwietnia w Gorzowie nastąpi zmiana i jako silny klub w radzie udowodnimy, że można i należy lepiej zadbać o miasto i jego mieszkańców – dodaje działacz Lewicy.