Zdobył ponad pięć tysięcy głosów, a… nie dostał się do sejmiku. Lubuskie absurdy metody D'Hondta

Patryk Broszko, Piotr Protasiewicz i Marta Surmacz-Buszkiewicz to najwięksi przegrani wyborów samorządowych. Choć mieli wyniki plasujące ich w czołówce, to nie obejmą mandatów.

- Z jednej strony to pokazuje absurd tej metody, ale z drugiej strony wszyscy mają takie same zasady. Nie obrażam się. Mam satysfakcję z osiągniętego wyniku. Poczekam najbliższe kilka lat, czy uda się wrócić z politycznego niebytu – mówi nam Patryk Broszko. Śmiało można go uznać za największego przegranego w wyborach do sejmiku lubuskiego.

Broszko był kandydatem Trzeciej Drogi w okręgu nr 1, który obejmuje Gorzów oraz powiaty gorzowski i strzelecko-drezdenecki. Zdobył aż 5054 głosy, co było czternastym(!) wynikiem pod względem liczby zebranych głosów w całym Lubuskiem. Mimo takiego rezultatu nie będzie on jednak radnym wojewódzkim. To efekt stosowania przy podziale mandatów metody D’Hondta. Choć ma ona swoje zalety, bo zapewnia podział mandatów proporcjonalnie do liczby uzyskanych głosów, to jednak ma też wadę: promuje silne komitety kosztem tych słabszych. Doskonale widać to, gdy spojrzymy na wyniki wyborów do sejmiku lubuskiego.

271 proc. głosów rywala

W niedzielnych wyborach do sejmiku Koalicja Obywatelska otrzymała 34,73 proc. głosów, Prawo i Sprawiedliwość 25,04 proc., a Trzecia Droga 18,67 proc. W podziale na mandaty wychodzi to: 14 mandatów dla KO, 10 dla PiS oraz 6 dla TD.

W Lubuskiem mamy pięć okręgów do sejmiku, więc mandaty były obsadzane na podstawie liczby zdobytych głosów w każdym z nich. W okręgu nr 1 – czyli tym, gdzie startował Broszko – do podziału było łącznie siedem mandatów. Zwycięskiej Koalicji przypadły cztery mandaty, więc pierwszy powędrował do Anny Surowiec (15 212 głosów), drugi do Huberta Harasimowicza (3505), trzeci do Jerzego Wierchowicza (2864), a czwarty do Tomasza Gierczaka (1861).

Trzeciej Drodze w okręgu nr 1 przypadał jeden mandat. Od Broszki więcej głosów na liście tego komitetu miał Marek Halasz (6135), więc to on będzie reprezentantem Trzeciej Drogi w sejmiku. Broszko, choć zdobył 271 proc. liczby głosów Gierczaka, mandatu nie dostał.

Mandat za 51 wyniki w regionie. To metoda D'Hondta

Co ciekawe, liczba głosów Gierczaka to dopiero 51. wynik w wyborach do 30-osobowego sejmiku w całym Lubuskiem. Oznacza to, że 21 kandydatów miało wyższy wyniki od niego, a nie dostało się do sejmiku.

- Szkoda, że Patryk nie objął mandatu. Chciałem osiągnąć czwarty wynik na naszej liście i to osiągnąłem. Okazało się, że to daje mandat. Bardzo się cieszę – mówił nam radny-elekt Gierczak.

Gdyby do sejmiku mieli dostawać się kandydaci, którzy rzeczywiście zdobyli najwięcej głosów, to w sejmiku oprócz Broszki znaleźliby się też: Tomasz Nesterowicz z Lewicy (3937 głosów, 17. wyniki w Lubuskiem), Tadeusz Jędrzejczak z Lewicy (3233 głosy, 26. wynik), Patryk Lewicki z Trzeciej Drogi (2978 głosów, 28. wynik) oraz Barbara Hołołub z Koalicji (2942 głosów, 30. wynik).

Kilkaset głosów mandatu w radzie nie dało

Podobna jak w wyborach do sejmiku sytuacja była też w wyborach do rady miasta w Gorzowie. Marta Surmacz-Buszkiewicz z PiS zdobyła 738 głosów, co było 15. wynikiem w tych wyborach, ale mandatu nie zdobyła. Przegranym może czuć się także Jerzy Ostrouch z KO. Jego 528 głosów było 19. wynikiem w mieście, a nie dawało mandatu. Wejściem do rady może za to cieszyć się Maria Szupiluk z komitetu Jacka Wójcickiego, która zdobyła 336 głosów.

Przegranym może czuć się też Piotr Protasiewicz. Były zawodnik, a dziś dyrektor sportowy Falubazu Zielona Góra. W wyborach do rady miasta zdobył 835 głosów, co było 13. wynikiem w mieście. W radzie jednak nie zasiądzie, bo komitet Zielona Góra 2050 miał za mało głosów, by mieć choćby jednego reprezentanta w radzie. Metoda D’Hondta „skrzywdziła” też Eleonorę Szymkowiak. Popularna wieloletnia radna miała 739 głosów na liście PiS, a mandatu nie zdobyła. Będą go za to miały trzy kandydatki KO, które miały mniej niż pięćset głosów.

Najwięcej głosów w wyborach do sejmiku

1. Sebastian Ciemnoczołowski (KO) – 16 261

2. Anna Synowiec (KO) – 15 212

3. Małgorzata Gośniowska-Kola (PiS) – 10 363

4. Marcin Jabłoński (KO) - 9853

5. Elżbieta Płonka (PiS) – 9825

6. Grzegorz Potęga (KO) - 8926

7. Zbigniew Kościk (PiS) - 7886

8. Bogusław Motowidełko (PiS) – 7049

9. Elżbieta O. Polak (TD) - 6698

10. Alicja Makarska (KO) - 6651

11. Marek Halasz (TD) – 6135

12. Jacek Kurzępa (PiS) - 5915

13. Zbigniew Kołodziej (TD) – 5628

14. Patryk Broszko (TD) - 5054

15. Zofia Dajczak (PiS) – 4843

16. Leszek Turczyniak (KO) – 4642

17. Tomasz Nesterowicz (Lewica) - 3937

18. Małgorzata Paluch-Słowińska (KO) - 3800

19. Andrzej Wieczorek (PiS) – 3696

20. Paweł Giza (KO) - 3692

21. Sławomir Kotylak (KO) - 3590

22. Edward Fedko (TD) – 3553

23. Hubert Harasimowicz (KO) – 3505

24. Irena Osos (KO) - 3504

25. Roman Jabłoński (PiS) – 3252

26. Tadeusz Jędrzejczak (Lewica) - 3233

27. Tadeusz Ardelli (PiS) – 3022

28. Patryk Lewicki (TD) - 2978

29. Anna Chinalska (TD) – 2976

30. Barbara Hołołub (KO) - 2942

31. Jarosław Dowhan (KO) - 2906

32. Jerzy Wierchowicz (KO) – 2864

33. Ewa Gancarz (PiS) - 2855

34. Ireneusz Madej (PiS) - 2658

35. Tomasz Siemiński (TD) - 2644

36. Jacek Czerepko (TD) - 2638

37. Maria Jaworska (Lewica) – 2517

38. Arkadiusz Dąbrowski (TD) - 2427

39. Łukasz Matyjasek (TD) – 2398

40. Marcin Sygutowski (BS) - 2344

41. Wacław Maciuszonek (KO) – 2343

42. Robert Paluch (KO) – 2284

43. Klaudiusz Balcerzak (PiS) - 2183

44. Tomasz Wontor (SLD) - 2113

45. Jakub Ast (PiS) – 2089

46. Eneasz Gawora (BS) - 2058

47. Edyta Materna (PiS) - 2041

48. Kazimierz Łatwiński (PiS) - 2012

48. Tomasz Naruszewicz (BS) - 1945

50. Krystian Pacholik (BS) - 1897

51. Tomasz Gierczak (KO) - 1861

Pogrubioną czcionką prezentujemy wyniki tych, którzy dostali się do sejmiku

