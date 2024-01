Lotnisko Zielona Góra-Babimost - 2023 okazał się być najlepszym w historii. Odprawiono rekordową liczbę pasażerów. Dokąd latali?

Tak jak wskazywały przewidywania, 2023 rok zakończył się rekordową liczbą pasażerów, co oficjalnie ustanawia go najlepszym w historii lotniska. Odprawionych zostało aż 53.963 pasażerów, a tylko w grudniu z portu wyleciało 2.944 podróżnych. To ponad 20 tysięcy więcej niż przed wybuchem pandemii w 2019 roku, kiedy to z usług lubuskiego lotniska skorzystały jedynie 33 tysiące osób.