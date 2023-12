Lubuskie. Dusił i bił ją bez opamiętania. Lekarzom nie udało się uratować życia młodej kobiety. Mężczyźnie grozi dożywocie

Lubuskie. Zabójstwo partnerki

To był piątek, 9 grudnia rano ubiegłego roku. We wsi Borowe w gm. Iłowa karetka pogotowia zabrała do szpitala w Zielonej Górze w ciężkim stanie 25-letnią kobietę.

– Początkowo za wyjaśnienie okoliczności tego zdarzenia odpowiedzialni byli policjanci z Żagania. Ale z uwagi na kryminalny charakter sprawy, poważne obrażenia poszkodowanej oraz podejrzenie, że za taki stan kobiety może być odpowiedzialny jej 25-letni partner, bardzo szybko do działań przystąpili funkcjonariusze wielu lubuskich komend – relacjonował wówczas podinspektor Marcin Maludy, Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie.

Obława trwała kilkanaście godzin.