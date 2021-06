Lubuskie jeziorami stoi. Najlepsze miejsca do wypoczynku nad wodą w Lubuskiem. Znasz je wszystkie?

Wielkimi krokami zbliża się lato, a co za tym idzie także piękne, słoneczne dni. Dzieci odpoczną na wakacjach, dorośli na urlopach. Czy jednak koniecznie oznacza to dalekie wyjazdy w ciepłe kraje? W czasie pandemii warto szukać miejsc na spędzenie wolnego czasu w swojej okolicy. A Lubuszanie mają je wręcz podane na tacy. W regionie znajduje się około 600 jezior. Nie bez powodu to właśnie na obszarze głównie naszego województwa leżą Lubuskie Mazury. Nad jakimi jeziorami warto wypocząć, popływać i się opalić? Podajemy najlepsze typy!

Grzegorz Walkowski/ Czytelnik/ Jezioro Niesłysz