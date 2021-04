Lubuskie. Restauratorzy przygotowują pozew przeciwko Skarbowi Państwa. O odszkodowanie walczą też restauratorzy z Międzyrzecza i okolic

Obecnie J. Bełz jest przedstawicielem Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej na region lubuski . No i właśnie przedstawił nam plan Izby na najbliższy czas, a dokładnie po 4 maja, kiedy to spodziewać się można zniesienia lockdownu, jeżeli chodzi o branżę gastronomiczną. Otóż Gastronomowie Polscy zamierzają wystąpić przeciwko Skarbowi Państwa o odszkodowanie. - Żądaniem pozwu zbiorowego jest ustalenie odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działania i zaniechania przy wykonywaniu władzy publicznej, w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii COVID-19 – tłumaczy J. Bełz.

Chodzi o olbrzymie pieniądze

O jakie pieniądze chodzi? O miliard złotych! - W naszym przekonaniu szkoda obejmuje zarówno okres pierwszych restrykcji, czyli od 13 marca 2020 do 18 maja 2020, jak i obecnych, czyli od 24 października 2020 do 4 maja 2021, a może i później – mówi J. Bełz. - Zakładamy, że lockdown w naszej branży będzie trwał do 4 maja. Pozew zbiorowy to ogromna oszczędność kosztów i zwiększona szansa na zwycięstwo. Jesteśmy świadomi, że nie otrzymamy odszkodowania w przeciągu kilku miesięcy. Ale warto o nie walczyć.