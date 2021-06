Lubuskie wypadki. Dalszy ciąg sprawy wypadku, w którym zginął Paweł Czerniak, strażak z Lubska. Prokuratura prowadzi śledztwo. Co ustalono?

Przypomnijmy, tragedia wydarzyła się na trasie Nowogród Bobrzański - Zielona Góra. 1 czerwca doszło do zderzenia dwóch ciężarówek, w wyniku wypadku zginął Paweł Czerniak, strażak z Komendy Powiatowej PSP w Żarach. Drugi z kierowców, pochodzący z woj. dolnośląskiego, trafił po zderzeniu do szpitala.

Zrobiono z niego winnego

Przemysław Czerniak, brat Pawła, zmarłego strażaka, podkreśla, że nie wierzy w to, że to jego brat mógł doprowadzić do, tak katastrofalnego w skutkach, wypadku na drodze, a takie opinie pojawiły się w sieci. - Właśnie dostaliśmy pismo z prokuratury, z którego wynika, że mój brat jechał prawidłowo, swoim pasem, to drugi kierowca zjechał na przeciwległy pas drogi. Dziwiłem się, że u Pawła nie było śladów hamowania, a on nie hamował, bo był na swoim pasie - podkreśla. - Pod postami o jego śmierci pisano, że mógł siedzieć w domu zamiast dorabiać na ciężarówkach, stwierdzono od razu, że to była jego wina. Pojawiły się niesprawdzone informacje, zrobiono z niego winnego całego wypadku.