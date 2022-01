Lubuskie. Zakonnica zachęcała, by nie szczepić dzieci

- Jeśli zakonnica takie rzeczy robi na mszy, to aż boję się pomyśleć, co mówi dzieciom na lekcjach religii - mówi nam Czytelnik z Kostrzyna (nie chce podawać imienia i nazwiska do artykułu). W ostatnią niedzielę jego dziecko było w kościele Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła na mszy dla dzieci komunijnych.

- Przy okazji mszy jedna z sióstr zakonnych rozdała dzieciom kserówki z artykułem. Prosiła, by zapoznali się z nim rodzice. Nasze dziecko przyniosło tę kartkę do domu, a gdy ją otworzyliśmy, to aż nas zamurowało. Na kartce był artykuł z jednej z ogólnopolskich gazet, w którym znajdował się apel do rodziców, aby nie szczepili swoich dzieci przeciwko koronawirusowi - opowiada nam Czytelnik.

Kostrzynianin pokazał nam tę rozdawaną przez zakonnicę kserówkę. To apel dra Roberta Malone. W tekście jest on lakonicznie przedstawiony jako człowiek, który „całą swoją karierę naukową poświęcił opracowaniu szczepionek”. Z innych mediów wiemy jednak, że dr Malone to „guru antyszczepionkowców”, któremu za szerzenie dezinformacji blokowano konto w mediach społecznościowych.