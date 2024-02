– Ludzie, którzy tam mieszkają są poszkodowani i cierpią w milczeniu – alarmuje Stanisław Rembowiecki z Nowej Soli

Ul. Długa w Nowej Soli. Nierówności

– Ostatnio ścięgno w nodze naderwałam sobie na tym chodniku. Nie mogłam chodzić prawie dwa tygodnie. Zgłaszaliśmy do miasta, jak ten chodnik wygląda – mówi kobieta, która zaraz rowerem pojedzie do pracy. – Przyjechali i krzaczki wycięli, a nierówności zostały. Pytałam, czemu. Powiedzieli, że nie mogą tego ruszyć, to pytałam: „a co możecie”?!

Mieszkańcy wspominają innych, którzy mieli problemy z chodzeniem po upadkach tutaj.

– To nie powstało teraz. Tak jest od lat – stwierdza Stanisław Rembowiecki. W sprawie poprawy warunków życia mieszkańców występował do mediów. Sam też pisał o tym artykuły w gazecie w parafii. Pisał też do komendy policji.